Subsecretaria defendió la apertura de los jardines infantiles en la Región de Aysén

De visita en la ciudad de Coyhaique, la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, abordó el retorno a la actividad de jardines infantiles de la Región de Aysén, actualmente en fase 4 del plan "Paso a Paso", salvo la capital regional, donde el miércoles se anunció el inicio de cuarentena total a partir del 25 de septiembre.

Los establecimientos de educación parvularia particulares y dependientes de Junji ya comenzaron a retornar a sus labores en Puerto Cisnes, Chile Chico y Puerto Aysén, situación que fue defendida por Castro.

"Nosotros estamos convencidos de que los jardines deben comenzar en cuanto puedan. ¿Por qué no abrir un jardín infantil, por ejemplo, en Chile Chico, donde no tenemos ningún caso activo? Ninguno", indicó la subsecretaria.

Fue justamente en Chile Chico donde el miércoles el jardín infantil "Rayito de Sol" retorno a sus actividades con ocho niños.

"Llegaron los niños al jardín. Nos mandaron fotos; los niños estaban contentos, los apoderados también. La comuna no tiene contagio, entonces ¿por qué no abrirlo? Y si llega un contagio, se cierra", opinó María José Castro.

En Puerto Cisnes, durante la semana pasada, ocurrió tal situación: el jardín infantil "Los Navegantes", que atendía a cuatro niños, debió cerrar sus puertas luego del primer caso de Covid-19 en la comuna. Hoy retomaron las atenciones, pero sólo con un niño.

Por el minuto se evalúa la reapertura de dos establecimientos de la Fundación Integra en las localidades de Bahía Murta y Villa La Patera; y dos establecimientos de la Junji en Raúl Marín Balmaceda y en Puerto Guadal.

Funcionarios rechazan "retorno inseguro"

Desde la Asociación de Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji), su presidenta regional, Sandra Muñoz, señaló: "Rechazamos tajantemente el retorno inseguro de los niños, niñas y personal a las aulas, porque las condiciones de infraestructura y seguridad no están dadas".

"Nuestras trabajadoras están sin cofias, sin pecheras, sin protección de su ropa, usando bolsas para proteger su ropa. Por eso nosotros decimos no al retorno presencial de niños y niñas", enfatizó la dirigenta.

El gremio sostiene que los protocolos no se ajustan a las normas obligatorias de la pandemia, en particular por el distanciamiento físico, lo que -indican- no sería posible por la naturaleza de la función que cumplen con los preescolares.