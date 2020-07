Suma apoyos opción de realizar plebiscito en dos días por la pandemia

A casi tres meses del plebiscito constitucional fijado para el 25 de octubre, el mundo político y los expertos se abren a la posibilidad de que la votación se lleve a cabo en dos días con el fin de evitar mayores contagios de Covid-19.

Luego que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, manifestara su apoyo a la posibilidad, el Presidente Sebastián Piñera confirmó que es uno de los temas que se está evaluando en el Ejecutivo.

"Hay muchas fórmulas y una de ellas es que el plebiscito se desarrolle no en un día, como es tradicional, sino que en dos días. Eso permite que tengamos más tiempo y por tanto menos aglomeración, menos probabilidades de contagio y estamos tomando todas las precauciones para que un plebiscito no comprometa la salud ni incremente los contagios", destacó el Mandatario.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), indicó que "estamos justamente en la mesa de trabajo que tenemos para establecer las bases de un plebiscito seguro y participativo. Estamos escuchando el informe y las experiencias comparadas en países que ya han realizado estos procesos y por cierto que los dos días son una alternativa, tiene ventajas y también tiene desventajas".

Expertos se dividen

El abogado constitucionalista Patricio Zapata también apoya esta opción, manifestando que "si tu quieres aplanar la concurrencia y evitar que se formen aglomeraciones, en una de esas no basta con un día, y si quieres realmente decir 'los que tienen apellido A a la F van a ir el sábado en la mañana, y de la F a la M el sábado en la tarde, de la N a la R el domingo en la mañana y de la S a la Z el domingo en la tarde' esa es una alternativa".

"Lo otro es por grupo etario, me parece que es una medida súper razonable, muy sensata", insistió.

Sin embargo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Emilio Oñate, apunta a realizarlo en una sola jornada, con horarios extendidos.

"No veo cuan plausible va a ser el argumento de no ampliar mayores locales de votación o de no ampliar las horas de votación, si estamos hablando de que el plebiscito es en octubre y hoy día estamos a julio", recalcó.

Oñate precisó que "si nos preparamos con la debida antelación, yo creo que es perfectamente posible habilitar más mesas y más locales de votación".