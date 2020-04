The Rolling Stones se suma al evento "One World: Together at home"

La banda británica The Rolling Stones anunciaron este viernes se unirán al evento "One World: Together at Home" de este sábado para recaudar dinero para la lucha contra el coronavirus.

"Nos sentimos honrados de ser invitados a formar parte de la transmisión One World: Together at Home, desde nuestros hogares en aislamiento", dijo el grupo en un comunicado conjunto sobre la transmisión que definieron como "un evento fantástico".

El grupo no indicó cómo será sus participación desde sus hogares, justo cuando estaban preparando lo que sería su nueva gira que partiría en mayo.

Entre los nombres que estarán en el evento se encuentran Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, J Balvin, Billie Joe Armstrong, Eddie Vedder, Chris Martin, Sam Smith, Stevie Wonder, Adam Lambert, Annie Lennox, Michael Bublé, Ellie Goulding, Juanes, Luis Fonsi, The Killers y Sheryl Crow.

The Rolling Stones will be joining One World: #TogetherAtHome with @GlblCtzn and @WHO - Tune in tomorrow at 8pm ET, for this special broadcast event to honour healthcare workers on the frontlines of the #COVID19 pandemic. Find out more here: https://t.co/u5szPciYK0 pic.twitter.com/UNeln1O3kc