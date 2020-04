Tirúa se autodeclara en cuarentena: Civiles bloquean accesos a la comuna por 20 días

La comuna de Tirúa, en la Provincia de Arauco, Región del Biobío, se declaró en cuarentena total voluntaria, y en coordinación con las organizaciones sociales ordenó que sus habitantes se queden en sus casas, que se cierre todo el comercio y que civiles bloqueen todos los caminos por al menos 20 días, a fin de evitar la propagación del Covid-19.

La medida es respaldada por el alcalde Adolfo Millabur, quien señaló que "es una muy buena convocatoria".

"Quiero agradecer y también reconocer la capacidad organizativa de la comuna, porque fueron organizaciones sociales, juntas de vecinos, comunidades indígenas, sindicatos, sectores económicos, especialmente la Cámara de Comercio, que acordaron ellos hacer una cuarentena comunitaria", señaló Millabur.

Tirúa se declara en "cuarentena voluntaria". Comunidades bloquean todos los accesos y en comercio decide cerrar. Solo entran camiones con combustible, alimentos y emergencias, todo controlado por civiles. @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 6 de abril de 2020

"Cuando uno recorre las calles de Tirúa, no hay ninguna actividad económica que permita activar la movilización de la gente y eso se ve reflejado en la población... No he visto circular vehículos, personas en las calles, en el campo... Están en sus casas y este llamado que estamos haciendo es un ejercicio ciudadano que esperamos pueda cortar la cadena de contagios que tenemos", agregó el alcalde.

Sobre la libre circulación, Millabur dijo que "están haciendo vigilancia preventiva en distintos puntos de ingreso y salida de la comuna, y eso me pone muy contento: que la población haya acatado la decisión de sus organizaciones".

Actualmente, en Tirúa hay cuatro casos positivos de Covid-19. Desde el Gobierno esta situación es analizada, debido a que no es legal restringir la libre circulación.