Tras cinco meses dan de alta a paciente que más tiempo estuvo internado por Covid-19 en Talcahuano

Después de cinco meses internado por Covid-19, el Hospital Las Higueras de Talcahuano dio de alta a Saúl Millalaf (53), el paciente que más tiempo estuvo internado en el recinto asistencial a causa del virus.

El hombre oriundo de Hualpén ingresó el 22 de marzo al área Covid de Las Higueras. Su evolución no fue buena y, a los pocos días, debió ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde estuvo más de dos meses en estado grave, resultando con serias complicaciones.

El propio Saúl contó que tuvo miedo al saber que padecía Covid, ya que por estar afectado de diabetes, pensaba que podía tener complicaciones serias. "Pensaba que me iba a morir y casi me voy. Eso es lo que sentía, que no iba a poder pasar esto. Yo le doy las gracias a todos. Me sentí bien aquí. Toda la gente muy humanitaria, es algo como una familia".

La esposa de Saúl, Claudia Quiroz, detalló que este tiempo fue muy duro y complejo. "Han sido meses muy complicados, cinco meses donde hubo buenas y malas noticias. Incluso tocó venir a despedirse de él y decirle adiós, pero fue saliendo adelante de a poco".

El médico tratante José Miguel Belmar, dijo que "cuando don Saúl llegó acá no caminaba, no hablaba, no tragaba y no podía comer. Ahí todo el equipo lo dio todo por él. Kinesiólogo, terapeuta, fonoaudiólogo médico, otorrino, auxiliares de aseo, tens y enfermeros, todos trabajamos para que él se recuperara".

Andrea Araneda, también médico tratante, expuso que "Saúl estuvo 150 días hospitalizado, de las estadías más largas que hemos tenido por el Covid. Ha tenido que hacer un trabajo duro, diario, constante para estar, hoy día, como ustedes lo ven; un paciente que logra deambular de manera independiente y segura que logra comunicarse y alimentarse por boca. Este ha sido un trabajo exitoso del equipo y en un 80 por ciento de responsabilidad del paciente, por el esfuerzo que le ha puesto a su rehabilitación".

Luego de su alta del área Covid, Saúl Millalaf seguirá en control por el programa de hospitalización domiciliaria, a fin de afianzar su recuperación.