Tras ser acusada de romper la cuarentena, anuncian investigación contra asesora de la OMS

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció este lunes que se investigará lo sucedido con la ex subsecretaria de Salud y asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jeanette Vega, quien es acusada de romper la normativa sanitaria tras intentar salir de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando la asesora del área de salud del comando de Paula Narváez fue fiscalizada por personal policial mientras se dirigía a Santo Domingo, por dejar la cuarentena que rige este fin de semana largo en la capital.

En un video se registra que la experta entrega un certificado de residencia correspondiente a su marido y una credencial de personal de salud. Según la involucrada en este caso, la información "es falsa" y tras la fiscalización no tuvo problemas en seguir su recorrido.

Ante esta situación, Martorell señaló que la ex autoridad de salud "habría entregado al parecer una credencial para justificar su labor como médico. Sin embargo, aquí lo primero que hay que señalar es que esta credencial, este permiso que es excepcional para los profesionales de salud, es porque ellos ejercen una labor que es esencial en este contexto de pandemia, no para que crucen los cordones sanitarios, si es que no van a realizar una labor que es de carácter de salud".

"Esto sería aún más grave si es que se hubiese utilizado una credencial que no se encuentra vigente al día de hoy, con el solo objetivo de ir a una segunda vivienda, por ejemplo, o ir a un paseo a otro lugar distinto de la región", advirtió la subsecretaría.

Además afirmó que "cuesta creer" que una profesional de la Salud y ex subsecretaria de Salud Pública de nuestro país "no comprenda la relevancia que tiene el poder proteger la salud de los chilenos y de las chilenas".

Finalmente, recordó que este tipo de casos, de corroborar la información, genera que a los involucrados se les realice un sumario sanitario y una investigación del Ministerio Público por vulnerar el artículo 318.