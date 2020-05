Trump cede a la polémica y no disolverá su sala de crisis contra la Covid-19

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio marcha atrás a su plan para desmantelar el equipo de trabajo contra el coronavirus y mantendrá "indefinidamente" esa sala de crisis, mientras admitió que la pandemia ha sido peor para su país que los ataques del 11-S o el de Pearl Harbor.

Trump cedió así a la polémica que generó la revelación este martes de que planeaba eliminar su grupo de trabajo, en un momento en que la Covid-19 sigue expandiéndose en EE.UU. y el número de muertes aún podría duplicarse en los próximos tres meses hasta superar las 134.000, según cálculos de la Universidad de Washington.

"El grupo de trabajo continuará indefinidamente, concentrado en la seguridad y en reabrir nuestro país de nuevo. Podemos añadir o retirar gente, según sea apropiado", escribió Trump, quien agregó que el equipo también se centrará mucho en "las vacunas y los tratamientos terapéuticos".

....gloves, gowns etc. are now plentiful. The last four Governors teleconference calls have been conclusively strong. Because of this success, the Task Force will continue on indefinitely with its focus on SAFETY & OPENING UP OUR COUNTRY AGAIN. We may add or subtract people ....