Vacuna Pfizer exhibe una protección reducida ante la variante sudafricana

La vacuna Pfizer produce una reacción debilitada ante la variante sudafricana del coronavirus -conocida como B.1.351-, pero aún así, parece suficiente para neutralizar el virus, según un informe que publicó este jueves la revista New England Journal of Medicine (NEJM).

How well do serum samples from participants vaccinated with the BNT162b2 vaccine neutralize the B.1.351 lineage of SARS-CoV-2, which was first identified in South Africa? This study provides an answer. #IDTwitter #COVID19