Vecinos arremeten en vivo contra alcalde de Zapallar tras fiestas en Cachagua

Un tenso momento vivió el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, cuando en el programa "Bienvenidos" de Canal 13 vecinos lo encararon con fuertes acusaciones, a propósito de las masivas fiestas clandestinas denunciadas en Cachagua, dentro de su comuna, las que fueron condenadas por la autoridad y lugareños.

"Este es un Chile paralelo. La gente tiene miedo a hablar en nuestra comuna por miedo a repercusiones políticas, sociales y laborales", señaló al programa Reinaldo Fernández, vocero del rubro gastronómico local y vecino de Zapallar.

Pero su crítica fue aún más dura: "Lo voy a decir en vivo, y me da lo mismo si pierdo el trabajo: El señor alcalde llamó a los dueños del restaurante (donde trabaja Fernández) para amenazar que bajara las publicaciones (que realizó en redes sociales convocando a manifestaciones contra el municipio). Si hoy cuando entre al turno me despiden, es porque él lo solicitó".

— Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 8, 2021

Alessandri respondió a aquellas acusaciones reconociendo que habló por teléfono con el jefe del trabajador, aunque negó que hiciera amenazas pidiendo su despido.

En el mismo espacio, Fernández acusó al alcalde de permitir ingresos de personas a la comuna con fines políticos, para "asegurar votos".

Pero Alessandri fue directo: "Yo no voy a politizar una cosa que me interesa que es la vida. No voy a entrar en aseveraciones o faltar el respeto a una persona, porque no es mi estilo. Aquí hay un hecho concreto, que son dos fiestas ilícitas, el tema es que se sepa quiénes son, cómo se realizaron y si hubo o no cobro. Hay un tema mucho más importante que lo político: Es la vida y la salud pública".

En ese sentido, desde el panel del matinal cuestionaron que no se denunciaran las fiestas a las autoridades sanitarias -sólo se supo de ellas días después mediante redes sociales-, pese a que cuando ocurrieron sí fue Carabineros al lugar. Alessandri admitió, ante ello, que en los últimos días del 2020 hubo más de 100 denuncias por fiestas en la comuna.

— Felipe Ovalle (@FelipeOvalle) January 8, 2021

Federico Kohnenkampf, otro vecino del sector que acusa que sus padres se contagiaron de Covid-19 por un "turista", también criticó al alcalde por las fiscalizaciones para ingresar a Zapallar.

"Si usted estuviera tan preocupado no dejaría que pase tanta gente. Hay caminos por los que la gente evade los controles", expuso.

"Usted sabe de los carretes que hacen los niños de las personas que viven acá en las dunas. Eso usted lo sabe y no es capaz de mandar un inspector, porque sabe que si va allá capaz que pierda hasta la pega. Porque son niños de apellidos y con papás poderosos", agregó Kohnenkampf.