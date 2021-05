Vía telefonazo, Gobierno solicitó postergar votación del "IFE Universal"

El Gobierno solicitó que la votación del proyecto del "IFE Universal", que estaba pactada para este lunes en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y Diputadas, sea postergada para mañana debido a que se están analizando nuevas propuestas en un comité político.

La ministra Karla Rubilar se comunicó con el diputado socialista Jaime Naranjo, mediante llamada telefónica, para solicitar que se suspenda esta votación, dado que -detalló- durante esta mañana se está trabajando en el análisis de algunas peticiones formuladas por parlamentarios de oposición que podrían ser acogidas e incorporadas en el texto.

La Ministra Karla Rubilar pide a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara postergar de hoy para mañana la votación del proyecto del "IFE Universal".



El Gobierno analiza una nueva propuesta en el comité político.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 31, 2021

"Me he comunicado con la ministra de Desarrollo Social y me ha solicitado que posterguemos la votación para mañana a las 11:30 de la mañana, ya que está en una reunión de comité político y están viendo cómo pueden acoger algunas de las inquietudes que nosotros hemos planteado", detalló el parlamentario.

Además, indicó que La Moneda cree que es "injusto que nosotros votemos hoy lo que el Gobierno está proponiendo, si es que ellos mañana hacen una propuesta distinta en la Comisión de Hacienda".

Esta comunicación del diputado Jaime Naranjo a sus colegas generó molestia en la diputada Claudia Mix (comunes), quien señaló que por transparencia había que tener cuidado con estas llamadas telefónicas y supuestos acuerdos bipersonales.

"Hay que tener cuidado con este tipo de llamadas y de acuerdos bipersonales, porque creo que sólo ayudan a la transparencia y para que la gente que me están siguiendo en esta discusión sepan en lo que estamos. Disculpe, presidente, pero tengo todo el derecho a manifestar mi molestia", puntualizó la parlamentaria.

Esta respuesta causó molestia en Naranjo, quien señaló que "aquí no ha habido ninguna negociación con nadie y si usted está mirando cosas que no ocurren, no las diga, porque aquí no había nada callado, diputada... Aquí lo único que hubo es que la ministra solicitó que se postergue la votación para mañana".

La votación será la mañana de este martes en la Comisión de Desarrollo Social y en la tarde en la de Hacienda, para que el miércoles esté en la sala de la Cámara en su primer trámite legislativo.

Detalles del beneficio

El llamado "Ingreso Familiar de Emergencia Universal" (IFE Universal) contempla que un hogar de una persona recibirá un aporte de 177.000 pesos, uno de cuatro integrantes obtendrá 467.000 pesos y uno de 10 miembros 887.000 pesos.

Este ingreso, que se pagará durante los próximos meses de junio, julio y agosto, llegará a más de 14,8 millones de personas y solo los hogares pertenecientes al 10 por ciento de mayores rentas, con ingresos por persona superiores a los 800.000 pesos, no recibirán este beneficio.