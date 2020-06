Vicepresidente UDI e instructivo de cajas: Rubilar cometió un error al pedir perdón por una anécdota

El diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Manuel Fuenzalida, calificó hoy jueves como un "error" el mea culpa que ayer realizó la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, respecto a la polémica generada por diversos instructivos redactados por el Ejecutivo sobre la forma en que se debe proceder a la entrega de las canastas familiares a los sectores más vulnerables, en el marco del plan "Alimentos para Chile" durante la pandemia.

En dichos documentos, que fueron distribuidos a ministerios y servicios públicos, La Moneda pedía a las autoridades tomar fotografías de la entrega de canastas, incorporar hashtag en publicaciones en redes sociales y "valorar" la figura del Presidente Sebastián Piñera.

"La ministra cometió un error al pedir perdón. Yo leí el instructivo, es bastante moderado", dijo el diputado Fuenzalida en entrevista con Cooperativa en Ruta, asegurando que, para él, el polémico documento "es un tema de segundo plano" y "una anécdota, lo importante es que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan".

"Hay gente que está pasando hambre y aquellos que estamos tratando de sacar adelante esta pandemia tenemos que sacar la política del tema, no criticar por criticar, no buscar la quinta pata al gato para criticar y hacer que la ayuda llegue realmente", enfatizó.

Sin embargo, al ser consultado sobre la directriz de "valorar" la figura de Piñera, el ex intendente de Coquimbo dijo creer que "si el Presidente hubiera visto el instructivo no lo habría aceptado".

Ayer miércoles, en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, Rubilar fue autocrítica y admitió que el documento "es un instructivo que no fue bien hecho, que es oficial, lo difundimos, no fue bien logrado, no fue bien hecho". Incluso se endosó la responsabilidad por el texto, considerando que la Secretaría de Comunicaciones (Secom) depende la Secretaría General de Gobierno (Segegob), ministerio que ella lidera.

"Esta fue una instrucción que dimos de forma oficial, hay que reconocerlo, es un documento oficial, estuvo mal hecho y si usted quiere considerar un responsable, la responsable soy yo", dijo la vocera.

La portavoz presidencial informó, además, que se realizará un nuevo instructivo, el cual se espera tener listo hoy miércoles, y que será enviado a la Contraloría General de la República para su revisión.

RETORNO DEL FÚTBOL: LA ANFP "SE ARRANCÓ CON LOS TARROS"

Por otra parte, en su calidad de integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Fuenzalida criticó el acuerdo al que llegaron el pasado lunes los clubes de fútbol profesional de Chile para el retorno de la actividad a finales de julio próximo, pese a que a poco menos de dos meses de esa fecha no hay claridad sobre cuándo dejarán de aumentar los casos de coronavirus en nuestro país, ni cuándo se podrán flexibilizar las medidas sanitarias de confinamiento.

En el Consejo de Presidentes de la ANFP, que se desarrolló de manera virtual, los equipos de Primera División y Primera B fijaron el día 31 de julio como fecha de vuelta a la actividad, aunque esto aún está sujeto a la determinación del Gobierno, que debe autorizar este tipo de actividades.

"Yo creo que (la ANFP) se arrancó con los tarros", aseguró el parlamentario UDI.

"Primero, hay que ver cómo va a evolucionando esto (la pandemia) y, segundo, hay que ver qué tipos de protocolos se van a trabajar con los ministerios de Salud y del Deporte antes de fijar una fecha. Esta enfermedad cambia tan radicalmente que antes de poner fechas tenemos que analizar mejor cómo evoluciona", señaló.