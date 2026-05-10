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Tópicos: País | Salud | Vacunación

Hay 620.000 niños rezagados en el proceso de vacunación contra la influenza

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Reporte epidemiológico reveló que el grupo etario entre seis meses y cinco años presenta el menor avance en la campaña invernal 2026.

Pese a que se han administrado más de seis millones de dosis, el alcance general apenas supera el 63% de la población objetivo definida por el Minsal.

Hay 620.000 niños rezagados en el proceso de vacunación contra la influenza
 cdc, unsplash.com (referencial)

Los expertos advirtieron que la falta de protección ante el virus aumenta la probabilidad de enfrentar hospitalizaciones graves o desenlaces fatales durante los meses fríos.

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El Ministerio de Salud dio a conocer el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a la semana epidemiológica 17 -entre el 26 de abril y 2 de mayo-, en el que se reveló que aproximadamente 620.000 niños no han sido vacunados contra la influenza.

El jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y la coordinadora de la campaña, Valentina Pino, informaron el pasado jueves 7 de mayor que se han administrado un total de 6.595.720 dosis, alcanzando una cobertura de 63,9% de vacunación por influenza, consignó La Tercera.

Los trabajadores de salud superan el 80% de inmunización; sin embargo, el grupo con menos avance es el de los niños de seis meses a cinco años, las embarazadas y las personas sobre 60 años.

"Cuando identificamos la población objetivo de niños entre 6 meses y 5 años, hablamos de alrededor de 1.300.000 personas. De ese grupo, 620.000 no ha recibido aún su vacuna y no está protegido durante esta Campaña de Invierno 2026", alertó Vilches.

Por ello, hizo un llamado a "los adultos responsables de estos niños, para que puedan llevarlos a los distintos puntos de vacunación y puedan enfrentar, cuando aumente la circulación del virus de la Influenza, ya protegidos e inmunizados contra este agente".

El jefe de Epidemiología advirtió de los riesgos de la Influenza, apuntando a hospitalizaciones e incluso la muerte.

De todas formas, el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) alcanzó una inmunización del 92,4%, de los que 98,3% son recién nacidos y 89,9% son lactantes.

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