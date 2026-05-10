Hay 620.000 niños rezagados en el proceso de vacunación contra la influenza

El Ministerio de Salud dio a conocer el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a la semana epidemiológica 17 -entre el 26 de abril y 2 de mayo-, en el que se reveló que aproximadamente 620.000 niños no han sido vacunados contra la influenza.

El jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y la coordinadora de la campaña, Valentina Pino, informaron el pasado jueves 7 de mayor que se han administrado un total de 6.595.720 dosis, alcanzando una cobertura de 63,9% de vacunación por influenza, consignó La Tercera.

Los trabajadores de salud superan el 80% de inmunización; sin embargo, el grupo con menos avance es el de los niños de seis meses a cinco años, las embarazadas y las personas sobre 60 años.

"Cuando identificamos la población objetivo de niños entre 6 meses y 5 años, hablamos de alrededor de 1.300.000 personas. De ese grupo, 620.000 no ha recibido aún su vacuna y no está protegido durante esta Campaña de Invierno 2026", alertó Vilches.

Por ello, hizo un llamado a "los adultos responsables de estos niños, para que puedan llevarlos a los distintos puntos de vacunación y puedan enfrentar, cuando aumente la circulación del virus de la Influenza, ya protegidos e inmunizados contra este agente".

El jefe de Epidemiología advirtió de los riesgos de la Influenza, apuntando a hospitalizaciones e incluso la muerte.

De todas formas, el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) alcanzó una inmunización del 92,4%, de los que 98,3% son recién nacidos y 89,9% son lactantes.