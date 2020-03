Siguen las complicaciones para los mercados mundiales ante coronavirus

Los mercados mundiales reaccionaron inicialmente al alza este martes luego que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidiera recortar la tasa de interés de referencia con el fin de impulsar la actividad económica y combatir los efectos del coronavirus en la economía mundial.

Sin embargo, luego la jornada estuvo marcada por la volatilidad: En Wall Street cerraron con retrocesos y en Santiago el IPSA cerró con leve alza de 0,13 por ciento.

Eso sí, minutos después se conoció del primer caso de contagio de covid-19 en nuestro país, frente a lo cual el analista de mercados de XTB Latam, Diego Mora, consideró que el recorte de la Fed no será suficiente.

"Si bien sorpresivamente la Reserva Federal en Estados Unidos recortó las tasas de interés de referencia, esto no es suficiente para calmar los ánimos en los mercados, que necesitan mucho más estímulos para volver al riesgo, volver a las acciones. En la medida de que el coronavirus se extienda a nivel mundial, acabamos de tener el primer caso en Chile y si esto se sigue propagando, el crecimiento mundial podría verse frenado a un ritmo, fácilmente al ritmo más bajo desde la última década", advirtió.

Mora sostuvo que "más allá de la enfermedad, la producción se está ralentizando mucho. Hay muchas empresas que están en China sin trabajar, la actividad se está retomando de forma muy lenta".

El dólar, a su vez, retrocedió más de cinco pesos con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque volvió a subir tras conocerse el caso de coronavirus en Talca.

En este escenario, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, indicó que hicieron "un análisis profundo de nuestras preocupaciones macroeconómicas con lo que está pasando afuera".

"Hemos visto correcciones que no hemos visto antes. La corrección que tuvo la Bolsa hasta el domingo de esta semana, las bolsas mundiales históricas, 14 por ciento cayeron las bolsas mundiales. Eso no lo veíamos desde 2008. Las correcciones que hicieron de crecimiento del mundo, no veíamos correcciones a la baja hace 20 años, 20 años que no veíamos correcciones tan dramáticas. Una presión macroeconómica internacional tremendamente compleja, lo que hace la tarea más difícil", planteó.