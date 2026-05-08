Moderna subió 12% en Wall Street al resurgir interés en estudio de vacuna contra hantavirus

La empresa biotecnológica estadounidense Moderna subió este viernes un 12% en bolsa al resurgir el interés en su estudio temprano de una vacuna para los hantavirus dado el impacto mediático del brote de esa infección en el crucero MV Hondius, que ha matado a tres personas.

Moderna, conocida por su vacuna contra el Covid-19 que usa tecnología mRNA, ha realizado investigaciones iniciales sobre una vacuna para los hantavirus en coordinación con el Instituto de Investigación Médica del Ejército de EE.UU. para enfermedades infecciosas, según indicó la firma ayer a Bloomberg.

La firma también dijo a esa agencia que colabora para una "potencial inmunización" contra los hantavirus con el Centro de innovación en vacunas de la facultad de Medicina de la Universidad de Corea, y que esos estudios empezaron mucho antes del brote registrado recientemente en el crucero MV Hondius.

"Estos esfuerzos realmente están en fase temprana y en marcha, y reflejan la gran responsabilidad de Moderna para desarrollar medidas contra enfermedades infecciosas emergentes", declaró un portavoz a la agencia de noticias.

Aumento de búsquedas en Google Trends

En la última semana, las búsquedas de 'Moderna' y 'Moderna vacuna' han subido un 30% y un 40% en Google Trends, respectivamente, coincidiendo con un aumento de búsquedas sobre el hantavirus, reporta el medio económico Barron's.

Moderna, cuyo valor en bolsa cayó en picado tras disiparse la emergencia por la pandemia de Covid-19, a partir de 2021, cerró la semana con una subida acumulada de casi el 20 % en Wall Street.