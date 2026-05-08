Hanta: España repatriará a extranjeros contagiados en crucero, incluso con síntomas

El Gobierno de España informó este viernes que todos los extranjeros que viajan en el crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus serán repatriados a sus respectivos países cuando arriben a las Islas Canarias el domingo, incluso si presentan síntomas de haberse contagiado.

Desde el Ministerio de Salud español indicaron que el proceso se llevará a cabo mediante un mecanismo europeo de protección civil, cuyo protocolo busca evitar contacto con la población local y vela por la seguridad del personal de asistencia.

"A partir de ese momento se activaron los protocolos que se siguen habitualmente al nivel internacional para el rastreo de contactos de esa compañía aérea, identificando a las personas situadas en las filas colindantes de esta persona. A través del sistema europeo de alerta temprana y respuesta rápida, el Early Warning and Response System", explicó Javier Padilla, secretario de Estado de Salud.

"España ha tenido conocimiento de que dos de esas personas tenían como destino final nuestro país en ese viaje. Tras contactar con una de ellas, ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. Se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", agregó la autoridad.

Frente a la preocupación existente por el desembarco de pasajeros afectados por el brote, José Antonio López, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, enfatizó: "Virtualmente no hay ningún riesgo".

"Se siguen todos los protocolos y creo que a estas alturas está bastante claro que todos los pasajeros que no son pacientes, incluyendo nuestros compatriotas españoles, seguramente son negativos para el virus", apuntó el experto.

No obstante, "las medidas de seguridad garantizan que este virus, que tiene muy poca capacidad de transmisión entre humanos, pueda ni remotamente poner en peligro ni a los miembros que acudan a hacer el traslado, ni mucho menos a la población local", indicó.

Minsal actualiza estado de chilenos contagiados

Desde el plano nacional, el Ministerio de Salud entregó este viernes una actualización sobre los dos chilenos que estuvieron a bordo del crucero donde se generó el brote de hantavirus.

"Se descartaría que esas personas se hayan contagiado en nuestro territorio. Tenemos antecedentes de dos personas chilenas que estuvieron en contacto (con otros contagiados) en el barco, al que subieron subieron por una situación particular", detalló Alejandra Pizarro, subsecretaria de Salud Pública.

"Esas dos personas nacionales se encuentran en buenas condiciones generales, totalmente asintomáticas. Como medida preventiva, el Minsal decidió mantener a esas personas aisladas, cuarentenadas, por un tiempo que dura la incubación de la enfermedad, que son alrededor de 45 días", complementó.