Este fin de semana se conoció en Chile de una tendencia que poco a poco está llegando a nuestro país. Se trata de los therian, personas que sienten que, en algún nivel interno o espiritual, su identidad está conectada con un animal.
La psicóloga de Clínica Las Condes Carolina López comentó en Una Nueva Mañana, que si un niño se declara un therian, "lo ideal es que uno siempre esté conversando con los hijos", preguntándoles con curiosidad qué significa esta identificación para ellos y evaluar si forma parte del proceso normal de construcción de identidad adolescente.
Sin embargo, si esto se acompaña de conductas autolesivas, aislamiento o síntomas depresivos, se recomienda consultar a un profesional, ya que podría estar funcionando como refugio frente a otras dificultades emocionales.