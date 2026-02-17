Síguenos:
Año nuevo chino: lo que depara el caballo de fuego para el 2026

La astróloga y numeróloga Jimena Zúñiga, creadora de Astroálmica, expuso en Cooperativa las tendencias energéticas que dominan este 2026. Bajo la influencia del Año Nuevo Chino y el reciente eclipse anular, la especialista proyectó un escenario de cambios profundos para los sistemas políticos y financieros internacionales. En cuanto a Chile, su pronóstico incluyó una advertencia sobre un primer semestre con precipitaciones de gran intensidad.

En lo individual, Zúñiga instó a la audiencia a dejar atrás el rol de víctima para dar paso a la audacia y la iniciativa propia. Para la experta, la clave de este ciclo reside en la valentía y transformar la incertidumbre en una oportunidad de crecimiento personal.

