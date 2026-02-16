La Dirección Meteorológica de Chile pronostica altas temperaturas en la Región Metropolitana y otros sectores de la zona central durante este martes, que prevé como el día más caluroso de la semana.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Elio Brufort detalló que en la capital se esperan "temperaturas un poquitito más altas (que este lunes): 34 grados Celsius con cielo despejado", una tendencia que se mantendrá para el miércoles.

"Es alta, pero todavía no es una temperatura muy extrema; está dentro de lo esperable para febrero, tanto la de mañana como la del miércoles. Así que va a ser alta, pero dentro de lo normal, de lo esperable", indicó el experto.

Por contraparte, el sur del país se alista para la llegada de un sistema frontal con lluvias, que abarcará una importante extensión del territorio austral.

"Va a dejar precipitaciones hasta la Región del Biobío solo durante horas de la mañana, y durante horas de la tarde ya deberíamos de tener nubosidad parcial con algunos chubascos aislados", puntualizó Brufort.

