El director ejecutivo (suplente) de la fundación Imagen de Chile, Enzo Abbagliati, destacó en Cooperativa que, por segundo año consecutivo, nuestro país registra un alza en el ranking internacional Nation Brands Index (NBI), elaborado por el consultor Simon Anholt, experto y creador del concepto Marca País, con apoyo de la empresa Ipsos.

"Desde el 2023, hemos subido seis posiciones: pasamos del lugar 41 al lugar 35, y somos el país de América Latina que más ha avanzado en reputación internacional en los últimos tres años", resaltó en Lo que Queda del Día.

El también director de Desarrollo Digital de la fundación apuntó que este resultado no solo da cuenta del trabajo de esa Marca Chile, sino que también "refleja un esfuerzo público-privado concertado para proyectar al mundo una imagen que habla de los atributos positivos que tenemos como país".

"Una buena marca país se traduce en mayores exportaciones, más capacidad de atracción de inversiones, mayor afluencia de turistas, en atraer más talento, y por lo tanto, tener un buen nivel de reputación en el mundo tiene un impacto directo en la economía y el desarrollo de la población", aseveró Abbagliati.

LEER ARTICULO COMPLETO