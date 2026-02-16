Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.1°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Chile es el país latinoamericano que más ha avanzado en reputación internacional en los últimos años

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Imagen de Chile
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El director ejecutivo (suplente) de la fundación Imagen de Chile, Enzo Abbagliati, destacó en Cooperativa que, por segundo año consecutivo, nuestro país registra un alza en el ranking internacional Nation Brands Index (NBI), elaborado por el consultor Simon Anholt, experto y creador del concepto Marca País, con apoyo de la empresa Ipsos.

"Desde el 2023, hemos subido seis posiciones: pasamos del lugar 41 al lugar 35, y somos el país de América Latina que más ha avanzado en reputación internacional en los últimos tres años", resaltó en Lo que Queda del Día.

El también director de Desarrollo Digital de la fundación apuntó que este resultado no solo da cuenta del trabajo de esa Marca Chile, sino que también "refleja un esfuerzo público-privado concertado para proyectar al mundo una imagen que habla de los atributos positivos que tenemos como país".

"Una buena marca país se traduce en mayores exportaciones, más capacidad de atracción de inversiones, mayor afluencia de turistas, en atraer más talento, y por lo tanto, tener un buen nivel de reputación en el mundo tiene un impacto directo en la economía y el desarrollo de la población", aseveró Abbagliati.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados