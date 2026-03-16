Vivir bajo tensión constante tiene efectos en el organismo, ya que el estrés crónico puede provocar diversas señales físicas cuando el cortisol se mantiene elevado por periodos prolongados. Así lo explicó la doctora Macarena Gálvez en Una Nueva Mañana, donde advirtió que estos síntomas no solo son mentales, sino también físicos y pueden afectar la memoria y el comportamiento social.

Para enfrentar estos efectos, sostuvo que no existe una “pastilla mágica”, sino cambios en la rutina diaria, como practicar autocuidado, realizar ejercicio moderado y, sobre todo, dejar las redes sociales de lado.

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