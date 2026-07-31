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Crisis en Ceuta abre un nuevo frente político entre el Gobierno y la oposición en España

Publicado: | Fuente: Foto: EFE
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La entrada masiva de migrantes desde Marruecos abrió un nuevo conflicto para el Gobierno español de Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como una "violación de la integridad territorial" y se trasladó hasta la ciudad autónoma de Ceuta para abordar la emergencia.

El Partido Popular, principal fuerza opositora en España, cuestionó al Ejecutivo y exigió declarar una emergencia de seguridad nacional, cerrar las fronteras y movilizar al Ejército. La magnitud del flujo también generó cuestionamientos sobre el papel de Marruecos, ante la concentración de decenas de miles de personas junto a la frontera sin que sus autoridades lo advirtieran.

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