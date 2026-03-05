Hobby Dogging: La nueva tendencia viral que consiste en pasear perros imaginarios

Tras la polémica que en los últimos meses generó el fenómeno de los Therian, una nueva práctica comenzó a llamar la atención en Europa y Asia.

Se trata del llamado Hobby Dogging, una tendencia que consiste en salir a la calle a pasear y entrenar perros imaginarios, recreando la rutina que normalmente se realiza con una mascota.

La práctica surgió en Alemania y se comenzó a viralizar a través de redes sociales, donde distintos usuarios comparten registros de personas que caminan con una correa vacía, se detienen, corren y dan órdenes como si estuvieran acompañadas por un perro real.

Quienes participan de esta actividad imitan ejercicios habituales del adiestramiento canino y recrean dinámicas de obediencia o entrenamiento físico. En algunos casos incluso se suman entrenadores profesionales que conducen el recorrido como si se tratara de una sesión de adiestramiento real, cobrando por la experiencia y aportando mayor realismo a la práctica.

A diferencia del fenómeno Therian, que suele vincularse con aspectos identitarios, el Hobby Dogging se presenta más bien como una actividad recreativa y física, centrada en la experiencia lúdica de simular el paseo y el entrenamiento de un perro.

Entre las motivaciones más mencionadas por quienes lo practican aparece la posibilidad de fomentar el hábito de caminar a diario, probar dinámicas similares al agility sin tener mascota, estimular la creatividad o simplemente sumarse a una tendencia viral.

Sin embargo, la práctica también genera opiniones divididas, ya que rompe con los comportamientos que habitualmente se esperan en el espacio público.