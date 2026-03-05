Hobby Dogging: La nueva tendencia viral que consiste en pasear perros imaginarios
La práctica ha generado opiniones divididas en redes sociales.
Tras la polémica que en los últimos meses generó el fenómeno de los Therian, una nueva práctica comenzó a llamar la atención en Europa y Asia.
Se trata del llamado Hobby Dogging, una tendencia que consiste en salir a la calle a pasear y entrenar perros imaginarios, recreando la rutina que normalmente se realiza con una mascota.
La práctica surgió en Alemania y se comenzó a viralizar a través de redes sociales, donde distintos usuarios comparten registros de personas que caminan con una correa vacía, se detienen, corren y dan órdenes como si estuvieran acompañadas por un perro real.
Quienes participan de esta actividad imitan ejercicios habituales del adiestramiento canino y recrean dinámicas de obediencia o entrenamiento físico. En algunos casos incluso se suman entrenadores profesionales que conducen el recorrido como si se tratara de una sesión de adiestramiento real, cobrando por la experiencia y aportando mayor realismo a la práctica.
A diferencia del fenómeno Therian, que suele vincularse con aspectos identitarios, el Hobby Dogging se presenta más bien como una actividad recreativa y física, centrada en la experiencia lúdica de simular el paseo y el entrenamiento de un perro.
Entre las motivaciones más mencionadas por quienes lo practican aparece la posibilidad de fomentar el hábito de caminar a diario, probar dinámicas similares al agility sin tener mascota, estimular la creatividad o simplemente sumarse a una tendencia viral.
Sin embargo, la práctica también genera opiniones divididas, ya que rompe con los comportamientos que habitualmente se esperan en el espacio público.