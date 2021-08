Familia antivacunas se contagió de Covid: Murió el papá, la mamá y uno de los hijos

En apenas ocho días Francis Goncalves perdió a su familia más cercana: su madre, su padre y su hermano fallecieron luego de contagiarse de Covid-19 en una cena familiar.

El hombre de Cardiff, Inglaterra realizó un dramático llamado, explicando que sus familiares fueron víctimas de la desinformación y de campañas de los antivacunas: "No aprovecharon la oportunidad de vacunarse porque tenían miedo".

"Hablé con mis papás y me mandaban información sobre lo que pensaban de la vacuna (que nunca se pusieron). Sé que muchas personas eligen no colocarse la vacuna. (Pero) no lo ven desde otra perspectiva, ¿por qué alguien te daría esto si te va a hacer daño?", reflexionó Goncalves.

Su llamado fue claro: vacunarse salva vidas. "Mis papás tenían problemas de salud de base. Deberían haberse vacunado, pero les metieron miedo", agregó.

Según detalla BBC, el hermano de Goncalves tenía 40 años, su padre 73 y su mamá 65 años. Todos terminaron en el hospital y murieron entre el 17 y el 24 de julio pasados.

Francis no pudo acompañarlos en sus últimos días pues ellos vivían en Portugal y, debido a las restricciones sanitarias, no se le permitió tomar un vuelo.

El hombre se lanzó contra los mivimientos que critican las vacunas: "van a dañar a nuestras familias y la propaganda tiene que detenerse".