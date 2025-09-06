Estudio: El 75% de los chilenos dice tener una vida sexual activa

Un estudio elaborado por Activa Research reveló que el 75% de los chilenos declaró tener una vida sexual activa, anotando una leve disminución respecto a 2023, cuando la cifra llegaba al 79,1%.

Titulado "Importancia y Satisfacción: Vida Sexual de los Chilenos 2025", busca entender el comportamiento de la población en torno a su vida íntima. Se trata de una segunda medición sobre este tema por parte de la empresa, que ya realizó un primer sondeo en octubre de 2023.

El análisis reveló que el 79,7% de los hombres indicó tener actividad sexual actualmente, mientras que en las mujeres la cifra disminuye a un 70,4%.

Respecto a la población en general, el estudio señala que el promedio de frecuencia de actividad sexual es de 5,2 veces por mes. En 2023, dicho indicador era de 5,6 veces.

Por otro lado, el 25% de la población reconoció no tener ninguna actividad sexual, registrando un aumento respecto de 2023, cuando la cifra llegaba al 20,9%.

La importancia de la actividad sexual para los chilenos

El estudio también reveló que, para el 49,9% de los chilenos, el sexo es importante o muy importante; un 27,3% lo considera nada importante y un 22,8% mediananamente importante.

En ese sentido, para los hombres el sexo es mucho más importante (63,7%) en comparación con las mujeres (36,7%), indica Research.

Asimismo, un 62,2% de la población declara estar satisfecho/muy satisfecho con su vida sexual; el 26,2% está medianamente satisfecho y un 11,6% indicó estar insatisfecho/muy insatisfecho.

Además, las mujeres se muestran más satisfechas (66,5%) en comparación a los hombres (58,2%).