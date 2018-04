Buscan a ladrón usando uno de los retratos más ridículos de la historia

La policía de Warwickshire, en Inglaterra ha sido blanco de burlas en redes sociales por publicar una rídicula foto de un retrato para buscar a un ladrón.

Los policías emitieron un mensaje a través de Twitter en el que pedían cualquier tipo de información de un hombre cuyo rostro fue "dibujado" a través de un "e-fit", retrato basado en las declaraciones de testigos y creado con un programa computacional.

Según dijeron, el hombre es buscado por irrumpir en el departamento de una mujer de unos 40 años y robarle.

La imagen desató una serie de burlas, que llevaron a la misma policía a emitir un comunicado en respuesta a los memes y comparaciones del retrato con dibujos animados.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

"Podemos confirmar que esto es real y que anticipamos la atención. Pero dejando de lado las bromas, fue creado desde una descripción y es serio porque una mujer fue víctima de un horrible crimen. Esperamos que la atención signifique que podamos identificarlo más rápido", dijeron los policías.

