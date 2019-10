La ex modelo croata Ava Karabatic anunció su candidatura independiente a la presidencia de su país. La joven de 31 años posó en Playboy y ha aparecido en varios reality shows. "He decidido que me postularé para presidente. Me han dado muchos mensajes de apoyo en Instagram y les agradezco por eso. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos", dijo. La actual mandataria es Kolinda Grabar-Kitarović, de 51 años.

