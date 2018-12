Hombre le pidió matrimonio a su mujer de la manera más sexual posible

Hay muchas formas de pedir matrimonio: de rodillas, con un ramo de flores, en un lugar romántico y mucho más. Pero la historia que se viralizó en el Reino Unido supera cualquiera que se conozca.

Una mujer publicó en el grupo de Facebook, "That's it. I am wedding shaming", donde se comparten vergüenzas matrimoniales e historias curiosas, cómo le pidieron matrimonio para toda la vida.

"Anoche (mi novio) me pidió que se la chupara. Puse mi mano en su miembro y esto es lo que encontré. Él es una verdadera bendición en mi vida. No podría pedir nada más", compartió ella, con la foto del anillo que los une felizmente desde 2015.

Se desconocen más datos de esta historia y su veracidad, aunque las burlas surgieron ya que no hay detalles cómo ni dónde estaba el anillo, lo que generó burlas por su tamaño en redes sociales, según informan medios británicos como Metro y Daily Mail.

"Desinféctalo ahora", "Esto le da otro significado a las joyas de la familia" y "¿Cómo le cupo?" son algunos comentarios recibidos por la mujer que contó la historia.