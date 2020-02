La influencer colombiana y ex chica reality Manuela Gómez Franco reveló hace unos días imágenes de cómo quedó después de un tratamiento que salió mal y que casi la dejó sin dientes, pues sus piezas naturales se desgastaron y, pese a que se arrepiente, no hay vuelta atrás. "Quiero contarles mi experiencia con el ‘maravilloso’ diseño de sonrisa. Como pueden ver, obvio me quedé mueca, se me cayó una de las carillas. Esta ya es la tercera vez que se me cae y quedo destruida, como pueden ver (…) quiero aconsejarles que no se dejen llevar de las tendencias de la gente. Siempre tenemos que hacer lo que la gente hace, sólo porque es una tendencia y este video es para que tomen conciencia, analicen, averigüen primero", contó.

