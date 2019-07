Joven ruso quiso ser musculoso con inyecciones y ahora pide ayuda urgente

Un joven fisicoculturista ruso tomó el camino corto, pero peligroso, para lograr unos brazos enormes: se inyectó altas dosis de synthol, un aceite que incrementa el tamaño de las extremidades sin necesidad de ejercitarse.

Kirill Tereshin publicó los resultados en redes sociales, donde ganó rápida popularidad y recibió el apodo de "Popeye". Ahora, el joven pide ayuda urgente para no perder sus hipertrofiados biceps, que miden 60 centímetros de circunferencia.

En entrevista con The Sun, Tereshin, de 22 años, dijo que "para alcanzar un gran tamaño, necesitas inyectarte litros. Cuando lo estaba haciendo, tuve una fiebre, cerca de 40 grados, estaba tirado en la cama sintiendo que me moría".

"En Moscú, donde no fui examinado, dicen que no se puede lidiar con eso. Hice una solicitud a Alemania e Israel, dicen que me pueden ayudar allí, pero es muy costoso. Quiero deshacerme de estos (brazos) y pedir ayuda", agregó Tereshin.

El joven arrepentido inició una campaña de crowdfunding para recolectar los tres millones de rublos (unos 32 millones de pesos chilenos) que necesita para su operación en Reino Unido.

Las pruebas: