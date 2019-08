Joven se quemó el cuello mientras cargaba su teléfono

Una joven de 19 años sufrió quemaduras de segundo grado en el cuello después de que el cargador de su teléfono condujera corriente eléctrica de un collar que usaba, según publicó la revista científica Annals of Emergency Medicine.

La víctima, que vive en Michigan, EE.UU., estaba acostada en su cama mientras tenía el cargador enchufado a la corriente y al teléfono. Los cables estaban debajo de su almohada cuando sintió un repentino ardor y dolor en su cuello.

Fue de urgencia al hospital Mott Children’s, donde la atendieron médicos. No sufrió mayores daños, aunque la quemadura le dejó con una cicatriz permanente con la forma del collar (ver abajo).

El cargador que falló era un genérico para iPhone y se cree que el dispositivo produjo una descarga eléctrica al entrar en contacto con la cadena metálica. En el paper advierten que los cargadores alternativos pueden causar daños por su falta de calidad.

"Muchos niños y adolescentes tienen acceso a dispositivos electrónicos portátiles. Estos aparatos a menudo se cargan por la noche, especialmente mientras se usan en la cama. Cada vez hay más informes sobre daños causados ​​por la corriente eléctrica por los cables de carga de los dispositivos, en particular con equipos genéricos que están disponibles a un costo menor", alerta el estudio.

Los resultados:

She was wearing a long chain necklace and suddenly felt “a sudden burning sensation and severe pain around her neck.” https://t.co/L1SlsnCXeV @AnnalsofEM