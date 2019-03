La tierna carta viral de un perro al humano que lo iba a cuidar

Una carta de un perrito se volvió viral en redes sociales por su gracioso contenido, pues va dirigida (desde la perspectiva del animal) al humano que lo debía cuidar.

"Mi hermana me va a dejar para que cuide el perro y me mandó esto", dijo un usuario de Twitter que causó furor: más de 65 mil Me Gusta en pocas horas.

La carta decía cosas como las horas específicas en que debía salir a pasear con la mascota y detalles de su alimentación: "No como nada de comida de humanos, ni golosinas para perros porque me dan vómito (tengo estómago sensible)".

"Le suelo ladrar a las razas de perros bulldog (no entiendo su cara)", se leía en otro pasaje del texto firmado por el perro Aslan Elías.