"No boten a sus perros… ¿Qué les pasa?", preguntó una mujer que grabó una triste escena en la comuna de Colina. Allí una persona en auto abandonó a un perrito, que se puso a correr por largo rato para perseguir el vehículo. La joven que registró todo se quedó con el can y espera darlo en adopción a alguna familia, pues ella misma ya tiene nueve perros y no puede quedarse con "Blacky". Para ello, pidió que la contacten en su TikTok @danini_love o en su Instagram @daninilove.

