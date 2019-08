Mamá castigó sutilmente a su hija y le dio una lección que se viralizó

Una niña de seis años no aceptó el regalo que le hizo su madre, quien le dio una lección que se hizo viral por su sencillez. La pequeña Presleigh estaba furiosa porque el estuche que le compró su madre es igual al del resto de sus compañeros.

Haley Hassell no se enojó con su hija de la manera tradicional, sino que le dio una muestra de humildad notable. La compartirlo en Facebook y superó los 131 mil "Me gusta" y se ha compartido más de 59.000 veces.

"Presleigh aprendió una dura lección esta tarde. Fui a tres locales diferentes para conseguir este estuche que mi hija había pedido. Cuando la sorprendí con ese regalo, ella lo miró, lo agarró y lo tiró al cubo de la basura".

"Después se encerró en su cuarto dando un portazo. Indignada, gritó: 'Eso es estúpido, todos en mi clase lo tienen. Ya no lo quiero'", comentó la madre de Presligh, quien cría a su hija sin muchos recursos, justo antes de contar qué hizo.

"Me di cuenta que necesitaba un pequeño toque de atención. Así que antes de volverme loca con mi hija, me tomé un segundo y le dije: 'Ok, déjame que voy a buscar el estuche que vas a usar'".

"Cuando volví con una bolsa de plástico con cierre hermético (tipo ziploc), de esas que se utilizan para guardar alimentos en el congelador, le puse su nombre para que lo use como estuche y ella enloqueció".

"Le dije que agarrara el estuche de la basura y que buscara a un niño para regalárselo. Un niño cuyos padres no tuvieran recursos para comprarle material escolar o alguno que ni siquiera tuviera padres", remató Haley.