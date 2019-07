Médicos sacaron joyas y oro del estómago de una mujer

Una mujer de la India tenía un verdadero tesoro en su estómago, lo que asombró a los médicos que tuvieron que operarla para sacarle joyas y monedas de oro por un tema de salud. El "botín" rescatado fue avaluado en unos 45 millones de pesos chilenos.

Runi Khatun, de apenas 26 años, estaba "débil y demacrada" cuando fue llevada de urgencia al hospital en Bengala Occidental después de que comenzara a vomitar después de cada comida. No tenía espacio en su interior para más.

Durante la cirugía, los médicos retiraron 69 cadenas, 80 pendientes, 46 monedas, ocho medallones, 11 anillos nasales, cuatro llaves, cinco tobilleras y una esfera de reloj de su estómago, según informa Hindustan Times.

La madre de la joven notó que los adornos de su casa habían comenzado a desaparecer, pero no sabía que su hija se los estaba tragando. Todo lo que ingirió pesaba 1,68 kilos.

Cuando la madre le preguntaba por los objetos perdidos, Runi lloraba. Sharmila Moulik, jefa del hospital, dijo que la mujer es mentalmente inestable y que fue derivada a un psiquiatra. "Su condición es estable desde que se realizó la cirugía", detalló.

Doctors remove £53k worth of coins and jewellery from woman's stomach after she took it from shop and swallowed it https://t.co/Na4YHrbDpA