La modelo erótica australiana Billie Beever se viralizó por una sentida confesión en Tiktok, donde cuenta que por la pandemia ha perdido suscriptores de Onlyfans, plataforma donde vende su contenido. “No puedo pagar el arriendo, no puedo trabajar. Incluso si volviese a trabajar, ¿qué iba a hacer? Los clubes de striptease están cerrados. No puedes acercarte a nadie por las distancias de seguridad. No tengo nada más, no tengo otro talento. No tengo nada. No puedo bailar, no puedo cantar. No puedo hacer nada. No entiendo qué se supone que debería hacer", dijo emocionada.

