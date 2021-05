Mujer dio a luz en un vuelo sin saber que estaba embarazada: "Salió de la nada"

Lavinia Mounga, una mujer de 39 años de Utah, EE.UU. viajó de vacaciones a Hawái, pero cuando su avión aterrizó llevaba un pasajero extra: en pleno vuelo dio a luz a un bebé.

La historia parece increíble pues Lavinia desconocía que estaba embarazada de 28 semanas y, por coincidencia, en el mismo avión viajaban un médico y tres enfermeras, quienes ayudaron a que todo saliera bien para la madre primeriza y su prematuro hijo, Raymond.

"Simplemente no sabía que estaba embarazada (...) Este chico salió de la nada", declaró Mounga a medios locales.

Otros pasajeros captaron el momento, que se viralizó en TikTok, y aplaudieron a la nueva mamá.

It’s the ‘baby being born while we’re above the Pacific Ocean’ for me

"Fue un trabajo en equipo. Todos ayudamos", destacó Dale Glenn, el médico que atendió a Lavinia junto a tres enfermeras, que precisamente trabajan en la unidad de neonatología de un hospital de Kansas.

La guagua nació cuando aún quedaban tres horas de viaje y no hizo ruido alguno hasta aterrizar. Ahora, se recupera favorablemente junto a su mamá en un hospital de Hawái, donde estarán unas semanas en observación.

Newborn Raymond Mounga has some new aunties and an uncle in Hawaii Pacific Health Dr. Dale Glenn and North Kansas City Hospital NICU Nurses Lani Bamfield, Amanda Beeding and Mimi Ho who helped with his unexpected delivery on a recent flight to Hawaii. https://t.co/CdGVOTXdpu pic.twitter.com/hh6VNRpbDl