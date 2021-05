Niño compró casi dos millones de pesos en helados de Bob Esponja a escondidas de mamá

Los niños cada vez son más cercanos a la tecnología y así lo demuestra el caso de un pequeño de cuatro años amante de Bob Esponja que compró 2.618 dólares en helados del personaje a través de Amazon.

La mamá de Noah, Jennifer Bryant contó a través de su Instagram que él quería comprar solo uno, pero por error compró 51 cajas y 918 paletas al por mayor: "Ama tanto a @spongebob que logró comprar sus helados por valor de US$2.618 (más de un millón 800 mil) en Amazon y las envió a la casa de su tía".

Katie Schloss contó a través de GoFundMe que la madre no tenía dinero para pagar esa cantidad de helados y Amazon no los recibiría de vuelta: "La mamá de Noah, es una estudiante de trabajo social en la Universidad de Nueva York (estamos juntas en la clase de Política I) y simplemente no puede pagar esto".

Por ello, comenzaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe que fue todo un éxito: hasta el momento han juntado más de US$24.000 (16 millones de pesos).

"Como padre de un niño que vive con TEA (trastorno del espectro autista)... todas las donaciones adicionales se destinarán a la educación y apoyo adicional de Noah. No podemos agradecerles lo suficiente. De verdad", escribió la madre en la campaña.