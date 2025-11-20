Óptica se viraliza por lente para miopía extrema

Una óptica argentina se viralizó en redes sociales luego de que compartiera un video sobre un pedido inusual, pues el cliente padece de una miopía muy alta y necesitaba cristales con -27.5 y -28.5 de graduación.

"La graduación más alta que fabricamos hasta el momento en nuestro labora digital. Ahora falta ver cómo quedan calibrados en el armazón que eligió el cliente, cuando pasen al laboratorio de calibrado", escribió Boschetti Smart, que tiene su tienda en la calle Corrientes, en Buenos Aires.