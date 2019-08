Pareja encontró un tesoro medieval en una granja en Reino Unido

Como en las películas, un hombre y una mujer equipados con detectores de metales encontraron un tesoro que avaluado hasta en cinco millones de libras esterlinas en una granja del condado de Somerset, Reino Unido.

Ese botín, equivalente a más de 4.400 millones de pesos chilenos, fue encontrado por Adam Staples y Lisa Grace. Son 2.571 monedas de plata con 1.000 años de antigüedad en enero, ahora recién se hizo público tras el análisis del Museo Británico de Londres.

El peritaje determinó que esas piezas, muchas de ellas en perfectas condiciones, son peniques de la época del rey Harold II de Inglaterra, que murió en 1066 tras gobernar durante apenas nueve meses.

Según Daily Mail, si esos objetos se catalogan como tesoro, un museo compensará a la pareja y al propietario del terreno con su valor monetario al 50%; en caso contrario, ellos podrán venderlos por su cuenta.

