Una profesora en México causó sorpresa en redes sociales, luego que sus estudiantes difundieran un video en que los insulta tras una clase, sin notar que todavía la podían escuchar. La mujer habló por teléfono, supuestamente con un colega, y llamó a los alumnos "huercos (burros), no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me están mandando los trabajos hechos un desmadre (desastre). Yo no los voy a revisar así".

