PUC condenó video de joven que llama a no estudiar en la U

Este jueves, la Ponticia Universidad Católica de Chile usó su cuenta de Twitter para condenar un video que se viralizó donde se ve a un joven llamando a no estudiar Derecho en la Universidad de Chile.

"Hueones, métanse a Derecho en la Católica, no sean ahueonaos. ¿Derecho dónde? Qué se van a meter a la Chile, no sean ahueonaos, esa universidad está en paro, compadre, vale callampa. Ya me voy a acostar", dice el joven del video, mientras un amigo dice "Lollapalooza".

La PUC emitió un cordial mensaje en Twitter, aunque llama la atención que aclaren un viral, donde no hay nada oficial ni que se relacione con la casa de estudios.

"Uf, este video no nos representa nada. Sentimos gran aprecio por @derechouchile, por la @uchile y los hijos e hijas de Bello. Un saludo desde la UC", fue el recado en redes sociales.

El registro:

Uf, este video no nos representa nada. Sentimos gran aprecio por @derechouchile, por la @uchile y los hijos e hijas de Bello.

Un saludo desde la UC. — Universidad Católica (@ucatolica) August 1, 2019