Recluso relató potente testimonio de reinserción social

En las cartas al director de cualquier diario, los textos que ahí figuran suelen criticar, atacar, descalificar y, en el mejor de los casos, tratar de imponer su visión del mundo a todos los que "viven equivocados".

Eso motivó a Luis Inostroza a contar su historia de superación en las misivas de El Mercurio. Él es interno del centro de detención Preventiva Santiago Sur y alumno de salida diaria de la Fundación Paternitas.



"Después de capacitarme en grifería comencé, hace unos días, a trabajar en una construcción en Las Condes. Todos los días salgo con el beneficio diario al medio libre desde la ex-Penitenciaría, donde tengo que volver a 'encerrarme' a las 20:00 horas", relató Inostroza.

"No es fácil volver a construir un camino y dejar atrás un pasado de malas decisiones (...) Uno de esos días, cuando regresaba, vi que se acercaban hacia mí dos carabineros motorizados. Uno me pidió mi carnet de identidad, lo revisó en la máquina y de inmediato aparecieron mis antecedentes", agregó.

"Por un momento creí que me llevarían, que me quitarían la oportunidad de salir. Pero la respuesta que recibí fue 'no te preocupes, esto es un control de rutina. Según tus datos, no debes nada; está todo en orden'".

"Me devolvió el carnet y me preguntó de qué se trataba esta salida. Le conté que que ahora estaba trabajando. El cabo me respondió: 'Qué bueno que quieras cambiar. Dale con todo, felicitaciones'", agregó.



Al final, Inostroza hizo un llamado a personas, instituciones, al Estado y a las empresas a trabajar con los que han cometido un error y quieren cambiar. "Si no les servimos, échennos. Si les servimos, déjennos. Atrévanse a ser parte del cambio", remató.