Rescate de "Morocho" llegó a la prensa internacional

La intensa lluvia que cayó durante el pasado martes en Santiago tuvo un indiscutido protagonista mediático: "Morocho", un perro callejero que quedó atrapado en el lecho del río Mapocho y que incluso Bomberos intentó rescatar.

Casi en cadena, los matinales de la televisión abierta siguieron la suerte del can, que finalmente superó el peligro por sus propios medios; pero su historia sigue, porque las imágenes y videos ya llegaron a medios internacionales.

El caso de "Morocho" fue cubierto, por ejemplo, por el medio indio Hidustan Times o el australiano The Weekly Times, que lo tildó de "milagroso".

"Stray dog survives Chile river ordeal after failed rescue attempts", tituló el también australiano The Australian, mientras que el canal Seven News incluso lo compartió en sus redes sociales.