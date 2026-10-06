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Rescate del perro "Morocho" mantuvo en vilo a Santiago

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Tras quedar atrapado en medio del río Mapocho, a la altura de Recoleta, un perro bautizado como "Morocho" fue rescatado con vida este martes.

Debido al aumento del caudal por las lluvias, el can se desplazó hasta una estructura de cemento en medio del río, y la corriente lo arrastró por varios metros mientras los equipos intentaban socorrerlo.

Sin embargo, el animal logró salvarse y salir por sus propios medios hacia la orilla, donde fue auxiliado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Bomberos y equipo municipal.

En estos momentos, "Morocho" es resguardado por la agrupación "Todos somos Cholita", que está en la búsqueda de su hogar definitivo.

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