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Tópicos: Sociedad | Sucesos

Robot acosó a niña de 16 años: dueños transmitieron la escena por redes sociales

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Los acusados, de 16 y 19 años, fueron denunciados y arriesgan pena de cárcel.

Robot acosó a niña de 16 años: dueños transmitieron la escena por redes sociales
 Franck V. en Unsplash
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La Policía de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, investiga un supuesto caso de acoso sexual por parte de un robot, posiblemente teledirigido, a una niña de 16 años.

El incidente se produjo en la noche del sábado al domingo, delante de un restaurante de comida rápida, donde la adolescente se encontraba con dos amigas, informó la Policía de Colonia en un comunicado.

Un robot de aproximadamente 1,20 metros de altura y de color rojo y dorado se acercó por detrás a la chica, le tocó el trasero y realizó movimientos que sugerían un acto sexual.

El propietario del aparato, otro adolescente de 16 años, y un acompañante de 19 años se dedicaron a filmar la escena, que retransmitían y comentaban en directo en redes sociales, según la versión de la Policía.

Poco después, una patrulla que había sido alertada y había acudido al lugar de los hechos encontró al robot guardado en el maletero de un vehículo y procedió a incautarlo.

"Cómo funcionaba el robot en el momento de los hechos y si alguien estaba dirigiendo sus movimientos a distancia es objeto de una investigación por parte de la Policía Criminal", señaló la nota.

A los dos hombres les fueron confiscados sus teléfonos móviles y han sido denunciados por sospecha de acoso sexual, que, de acuerdo con el Código Penal alemán, está castigado con penas de prisión de a partir de seis meses.

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