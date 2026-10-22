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Tópicos: Sociedad | Sucesos

Robot "R2D2" salvó a gatito atrapado en una cañería

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Autor: Redacción Cooperativa

El hecho ocurrió en West Valley City, en Utah, y fue destacado por el gobierno municipal.

Robot
 CBS captura
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Un robot diseñado para la inspección de cañerías, y bautizado como "R2D2", en honor al droide de la saga "Star Wars", se convirtió en el héroe de un pequeño gato, atrapado justamente en un drenaje.

El hecho quedó registrado en un video compartido por el gobierno municipal de West Valley City, en Utah, Estados Unidos.

La grabación, captada a inicios de octubre, muestra cómo el pequeño vehículo a control remoto avanza por una cañería, textualmente empujando al cachorro, que se queja mientras es "forzado" a salir.

El equipo operador de "R2D2" celebró el nuevo uso del aparato, que ahora suma a sus funciones la de "rescatista de gatitos".

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