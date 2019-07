Video blogger chino murió en vivo mientras comía insectos y bebía

Un video blogger chino, identificado sólo por su apellido Sun, murió mientras transmitía en vivo cómo comía ciempiés, gusanos, lagartos vivos y otros seres venenosos, ingería alcohol y otras sustancias, con el mero afán de ser popular.

El hombre de 35 años emitía por la plataforma DouYu, muy popular en China, cuando se produjo su deceso en la ciudad de Hefei, según informa Xinan Evening News.

El cuerpo sin vida de Sun fue hallado en su departamento por la policía, quien vio los alimentos que ingirió y descubrió que el computador todavía transmitía por streaming lo que pasaba.

En su cuenta, el vlogger era seguido por más de 15 mil personas, pero sus registros fueron eliminados por las autoridades que investigan las causas de su muerte.

Cada noche se conectaba con sus seguidores, a los que les mostraba cómo tragaba insectos, tomaba alcohol, vinagre o huevos, según indicara una ruleta que tenía en su improvisado "estudio".

