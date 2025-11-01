Video de Halloween reunió a candidatos, la contralora y el cometa 3l/Atlas

Miles de likes acumula el director audiovisual Franco Benavente en su cuenta de Instagram gracias a un hilarante video que desarrolló con inteligencia artificial (IA) y que, con motivo de Halloween, reúne a los candidatos a la Presidencia disfrazados en una fiesta.

Además, el egresado de la UC aprovechó la contingencia, para crear una historia que mezcla la celebración de la "noche de brujas" con el paso del cometa 3l/Atlas, y una de las tantas posibilidades que encierra este cuerpo celeste.

En la fiesta también aparecen el Presidente Boric y hasta la contralora Pérez, pero la pieza audiovisual no busca ser tomada como real, aunque muestra las posibilidades que permite la tecnología y el constante perfeccionamiento de lo que producen las máquinas.