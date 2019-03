Viralizó foto de su papá triste y recibió una emocionante respuesta masiva

Una historia con un tierno final ocurrió gracias al poder de las redes sociales en Texas, EE.UU.

Mediante un simple mensaje con cuatro fotos, un usuario de Twitter explicó: "Mi papá está triste porque nadie viene a su tienda de donuts".

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc — billy's donuts (@BillysDonutsHTX) 9 de marzo de 2019

Satharith By estuvo durante toda una semana levantándose a las 2 de la mañana para preparar los pasteles, pero tenía muy pocos clientes.

Finalmente la estrategia de su hijo Billy funcionó, el tuit se viralizó con más de 300 mil RT y 700 mil Me Gusta. Con ello llegaron decenas de personas que agotaron en poco rato las ventas de la tienda.

Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can't thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family ❤️ pic.twitter.com/o3GQcKvVnG — billy's donuts (@BillysDonutsHTX) 10 de marzo de 2019

El hijo, agradecido, compartió varias imágenes del masivo apoyo recibido por la comunidad.

View this post on Instagram Thank you @twitter for stopping by! A post shared by Billy's Donuts (@billysdonuts) on Mar 11, 2019 at 8:01am PDT

I didn't even need to cause the community came thruu pic.twitter.com/bHEc1afTTx — V (@vincy_bt) 10 de marzo de 2019