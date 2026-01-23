Tesla inicia pruebas de robotaxis sin supervisión humana en Austin

Elon Musk anunció que el servicio piloto de robotaxis de Tesla en Austin ha empezado a funcionar sin la asistencia de seres humanos a bordo del vehículo, lo que provocó una subida de las acciones de la compañía.

En un mensaje publicado en la red social X, Musk informó el inicio de los viajes sin monitores humanos a bordo, aunque no precisó si esta modalidad se aplica a todos los vehículos que operan en sectores específicos de la ciudad.

Posteriormente, el vicepresidente de Tesla para conducción autónoma, Ashok Elluswamy, aclaró que la empresa está comenzando "con unos cuantos vehículos no supervisados" y que el número se incrementará en el futuro.

Tras el anuncio, las acciones de Tesla reaccionaron al alza y, minutos antes del cierre del mercado, subían más de 3%, reflejando el impacto positivo entre los inversionistas.

El avance ocurre pese a los antecedentes de seguridad. Datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. indican que los robotaxis de Tesla han estado involucrados en al menos ocho accidentes desde junio de 2025, incluso con supervisión humana.

Austin es actualmente la única ciudad donde Tesla opera este servicio, muy por detrás de Waymo, la empresa de Alphabet, que ofrece robotaxis sin conductor en varias ciudades de Estados Unidos desde 2018.